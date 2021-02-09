MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
GeriGündem Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
Abone Olgoogle-news

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 2 mahalleye sıçrayan yangın nedeniyle 3 ev kül oldu.

Abana ilçesine bağlı Çayırcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle önce Çayırçık Mahallesi'ne daha sonra da Hacıveli Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Bunun üzerine her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürülen yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesinde incelemeede bulundu. Vali Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı. Arkadaşlarımız konunun değerlendirmesini yapıyor" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle