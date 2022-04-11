Kastamonu'da bir ev alevlere teslim oldu. 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

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Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can’ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.