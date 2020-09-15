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KASTAMONU/SİNOP (AA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Kastamonu ve Sinop'ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi

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Kastamonu ve Sinop'ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi
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Kastamonu ve Sinop'ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Kastamonu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşlar karantina kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Uymayanlarla ilgili yaptırımların hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon kararı bulunduğu halde kolluk görevlileri tarafından ikametlerinden ayrıldıkları tespit edilen 12 kişi, Valiliğimizce belirlenen KYK yurtlarına yerleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kişilerin kalan izolasyon sürelerini yurtta tamamlayacağı vurgulandı.

Sinop'ta da testleri pozitif çıkan ve izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği, bu kişilerin kentteki KYK yurduna yerleştirildikleri bildirildi.

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