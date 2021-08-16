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Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Kastamonu Bozkurt'ta en acı bekleyiş! Gözyaşları içinde konuştu

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Kastamonu Bozkurt'ta en acı bekleyiş! Gözyaşları içinde konuştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıl dönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol (26), " İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek gözyaşları içinde kaldı.

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  • Bozkurtta en acı bekleyiş
  • Bozkurtta en acı bekleyiş
  • Bozkurtta en acı bekleyiş
  • Bozkurtta en acı bekleyiş
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Aysel Erol, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu. Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

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Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. 

Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp.

Kastamonu Bozkurtta en acı bekleyiş Gözyaşları içinde konuştu
Birbirimizi çok seviyorduk çok çok. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.Kastamonu Bozkurtta en acı bekleyiş Gözyaşları içinde konuştu

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