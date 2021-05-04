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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı

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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından, kızı ve kendisinin de Covid- 19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

 

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı. Vidinlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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