Kaş'taki kaçak yapıların yıkımı yerel seçimlere kadar tamamlanacak

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Özellikle villa turizmi ile öne çıkan Kaş'ta imar barışı düzenlemesi sonrası kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü mahallelerinde, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi. Kaş Belediyesi'nin 2018 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait 3 bin 719 kaçak yapı tespit edildi. Belediye, Hazine ve maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayımladı.

SON TARİH 31 MART

İhalede, 2018 yılında 118 bin 533 metrekare üzerinde 432, 2019 yılında 126 bin 806 metrekare üzerinde 536, 2020 yılında 88 bin 63 metrekare üzerinde 415, 2021 yılında 150 bin 585 metrekare üzerinde 717, 2021 yılında 184 bin 450 metrekare üzerinde 868, 2023 yılında 190 bin 139 metrekare üzerinde 750 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi. 28 Kasım günü yapılacak ihalede belirtilen şartlar arasında yıkımın yüzde 10'luk kısmının 2023 yılında, yüzde 90'lık kısmının 2024 yılında yapılacağı ve 31 Mart 2024 tarihine kadar bitirileceği, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafında önlemlerin alınacağı bildirildi.

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YIKIM KARARINA RAĞMEN FAALİYETTE

Kaş'ta geçen aylarda da antik Likya kıyılarında, 500 kilometrelik tarihi Likya Yolu üzerindeki 2 kaçak villa yıkıldı. Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu'ndaki orman arazisine belediyeden 'basit onarım' izni alınarak inşa edilen butik otel ile ilgili de 2017 ve 2020'de 2 kez yıkım kararı alınmasına rağmen karar hala uygulanmadı. Tesis, faaliyetine devam ediyor.