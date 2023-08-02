Kaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri 11 araca çarptı: Araçlar hurdaya döndü

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Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.