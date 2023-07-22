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Kaş’ta ‘kaçak’ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaş#Operasyon
Kaş’ta ‘kaçak’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

Antalya'nın Kaş ilçesinde, tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışan 84 kaçak göçmen, tekne kaptanı ve 3 mürettebat ile 4 organizatör yakalandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Göçmen Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, İnönü Koyu’nda Yunanistan’a kaçma planı yapan kaçak göçmenlerin tekneye bindiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 organizatör, teknede yapılan kontrollerde ise toplam 84 kaçak göçmenle tekne kaptanı ve 3 mürettebatı yakalandı. Tekneye el konulurken göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.              

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#Antalya#Kaş#Operasyon