Kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi doğru çıktı! Türkiye'de koronavirüsü kaşıntıyla geçiren ilk hasta

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Şükran Tekin, yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Tekin'in hastanede yapılan Kovid-19 testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından Tekin’in durumu ağırlaştı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne komaya girmiş halde sevk edilen Tekin, 10 gün önce Dahiliye Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

DOKTORUN COVİD ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi Kovid'in yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın akciğer tomografisinde de Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Kovid-19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın testi bu kez pozitif çıktı. Test sonucunun ardından koronavirüs tedavisine başlanan hasta, Doç. Dr. Elay ile ekibinin başarılı tedavisi sayesinde virüsü entübe olmadan yendi.

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KORONAVİRÜSÜ KAŞINTIYLA GEÇİREN İLK HASTA

Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Türkiye’de koronavirüsü kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan Tekin, doktor Elay’ı da şaşırttı. Doktor Elay’ın şüphelerinin doğru çıkması hastanın doğru tedaviyle virüsü yenmesini sağladı. Koronavirüsü kısa sürede yenen hastanın testi negatife dönerken Tekin’in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek.

KANSER OLMASINA RAĞMEN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanın kanser hastası olmasına rağmen koronavirüsü yenmesinin yaptırdığı 2 doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Gülseren Elay, hastaya koronavirüsü tedavisi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini belirtti. Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Doç. Dr. Elay, “Koronavirüste bu tarz kaşıntı şikayetine saptanabileceğini literatürde okumuştum. Bize yatan hastaların hepsine soruyorduk ve şimdiye kadar böyle bir şey saptamamıştık” dedi.

“KAŞINTININ KORONAVİRÜSLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

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Doç. Dr. Elay, hastanın kaşıntı şikayetiyle çok uzun zaman geçirdiğini belirtti. Hastanın tomografisinde belirgin bir koronavirüs şüphesi tespit etmediklerini paylaşan Elay, “Vücudunun birçok yerinde yoğun kaşıntı izleri vardı. Böyle olunca bizde bu kaşıntının koronavirüsle bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü literatürde bu tarz vakalar var. Bu hastanın öyküsü başlangıçta kafamıza yatmadı. Şimdiye kadar kaşıntı nedeniyle yoğun bakıma yatan bir hasta görmemiştim. Böyle olduğu için bu belirtinin ya kanser ya da koronavirüs bulgusunu olabileceğini düşündük. Nizip’te yapılan koronavirüs testi negatif çıkmıştı. Biz testi tekrarlamak istedik. Çünkü testin yapılış şekli de önemli. Bir de bazen hastalık hemen çıkmayabiliyor. Testi yaptık ve hasta pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

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“HASTADA KOVİD-19’UN HİÇBİR TİPİK BULGUSU YOK”

Kovid-19 tedavisine başlamalarının ardından hastanın kaşıntı şikayetinin gerilediğini ifade eden Elay, patolojiden gelen biyopsi sonucunda ise lenf kanseri saptadıklarını söyledi. Hastanın dün itibariyle koronavirüsü yendiğini belirten Elay, “Hastadaki önemli durum şu. Kovid-19’un hiçbir tipik bulgusu yok. O yüzden şüphelenilmiyor. Çünkü tipik olarak öksürük, ateş, kas ağrısı şikayetleri yok. Sadece kaşıntı şikayeti var. Biz bunu lenf kanserine bağlamadık. Çünkü biz koronavirüs tedavisi verince hastanın kaşıntı şikayeti bitti. Hasta bize gelmemiş olsaydı. Hem kanserden hem de koronavirüsten haberi yoktu. Hastanın lenf kanseri olmasına rağmen makineye bağlanmadan buradan çıkabilmesi aşı sayesindedir. Aşı yoksa elinizde çok fazla silah olmuyor. Lenf kanserisiniz ve koronavirüse yakalandınız, aşı olmasaydı bunu atlatmak zor olabilirdi. Bu hastayı kongrede vaka olarak da sunacağım” diye konuştu.

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“KAŞINTIDAN DOLAYI VİRÜSE YAKALANDIĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİK”

Koronavirüsü yenerek ölümden dönen Şükran Tekin ise koronavirüse yakalanmış olabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini belirterek, “Vücudumdan parça alındı. Durumun ağırlaşınca bu hastaneye sevk edildim. 2 doz Alman aşısı yaptırmıştım. Buna rağmen virüs yine de beni etkiledi. Aşı sayesinde virüsü yendim. Aşıyı herkese öneriyorum. Herkes gelip aşısını yaptırsın. Ben 3. ve 4. doz aşıyı yaptırmadığım için de pişmanım. Aşı yaptırmazlarsa benim yaşadığım durumu yaşarlar. Hatta benden daha kötü de olabilirler. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.