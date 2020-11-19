MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
GeriGündem Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslar'a mevsimin ilk karı yağdı.

Batı Toroslar'ın en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı. Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti. Kar yağışı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkını da sevindirdi.

Doğa tutkunu Ali Ekinci, "Akdağ sisle kaplı. Kar yağışı doruklarda devam ediyor. Akdağ'ı görüntülemek olanaksız. Bölgeye kış geldi. Bölge insanı olarak kar yağışının devam etmesi en büyük dileğimiz. Çünkü bölgede su kaynakları ve Çayboğazı Barajı kurudu" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle