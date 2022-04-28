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Kaset kumpası davasında karar

#FETÖ#Kaset#Kumpas
Kaset kumpası davasında karar

FETÖ’nün kaset kumpası davasında 6 yıl 3 ay ile 92 yıl arasında değişen hapis cezaları çıktı.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanık hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme, 120 sanık hakkında hüküm kurarken, 2 sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme, 3 sanık hakkında casusluk suçlaması bulunması nedeniyle dosyalarının ayrılması yönünde karar verdi.

Daha önce dosyaları ayrılan firari sanıklar FETÖ lideri Fetullah Gülen, Cevheri Güven gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 46 sanığın yakalama kararları devam ettirildi. Tutuksuz yargılanan 14 sanık hakkında ise tutuklamaya hükmedildi. Mahkeme 44 sanığı 6 yıl 3 ay ile 92 yıl arasında değişen cezalara çarptırdı. Baykal’ın görüntülerinin kaydedilmesi faaliyetlerinde yer alan Sedat Zavar’a 92 yıl, Gürsel Aktepe’ye 72 yıl, İlker Usta’ya 81 yıl hapis cezası verilirken, görüntülerin çekilmesi talimatını veren eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney’e 9.5 yıl ceza çıktı.

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Görüntüleri yükleyen Fatih Ünen 13 yıl, görüntüleri yayınlayan gazeteci Yener Dönmez 21 yıl hapse mahkûm edildi. Bu iki isim için de yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme, FETÖ’cü 5 eski polis şefi hakkındaki davayı benzer suçlardan ceza aldıkları gerekçesiyle reddetti.

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#FETÖ#Kaset#Kumpas

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