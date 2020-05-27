Kartpostaldaki Emrah’tan bayram sürprizi

Oktay Banlı eski fotoğraflarını karıştırırken şarkıcı Emrah’ın kartpostallarını buldu. Ünlü cerrah bu kartpostalları 10 Mayıs’taki doğum gününde Twitter hesabından, “Bunlar Küçük Emrah kartpostalları. Ankara Tıp okurken Kızılay Postanesi’nin önünde çok Emrah kartpostalı sattım. Çok para kazandım. Bugün doğum günüm. Ölümlü dünya. Seneyi belki görmem. Emrah’ı tanıyan, bilen varsa ona teşekkür etmek istiyorum. Bana yardım edin bu notumu ulaştırın olur mu” mesajıyla paylaştı.

HAKKINI HELAL ET KARDEŞİM

Banlı, geçen cumartesi günü de isteğinin gerçekleştiğini, “Az önce Emrah Bey numaramı bulmuş, beni aradı. O kadar mutlu oldum ki. İlk anatomi kitabımı almıştım o karpostalları satarak. Hep anılarımda, dualarımda olacaksın. Hakkını helal et Emrah kardeşim. Ayağına taş değmesin” tweet’iyle duyurdu. Banlı, 36 yıllık helalleşmeyi Hürriyet’e şöyle aktardı:

“1984 yılında Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydim. O zamanlar SMS’ler yoktu ve bayramlaşmak için tebrik kartı kullanılıyordu. Kızılay Postanesi önünde kart tezgâhım var. Kart satışı yaparken birden Emrah kartlarının çok satıldığını fark ettim. Ben de İstanbul’a trenle giderek toptan Emrah kartları ve posterleri aldım. Üç gün içerisinde bütün kartları sattım. Bir anatomi atlası alacak kadar da para biriktirdim. En pahalı kitabımızdır o. Her bayramda ve yılbaşlarında orada yerim vardı, satardım. O yıl çok para kazanmıştım. Oktay Banlı kartpostal tezgâhının önünde.

İÇTEN TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM

Eski albümleri karıştırırken Emrah posterleri gözüme ilişti. Birden o günlere gittim. Emrah’a içten bir teşekkür etmek istedim. O duygu ile hiçbir şey gözetmeksizin o tweet’i gönderdim. Birkaç saat sonra radyocu yapımcısı olan Meral Ünür bu tweet’i Emrah Bey’e göndermiş. Benim telefon numaramı almış. Daha sonra da Ankara’dan sanatçı dostum Gökhan Uzunali ile konuşmuş. Hikâyenin doğru olduğunu öğrenmiş. Benimle ilgili bilgileri araştırmış. Bu konuyu teyit ettikten sonra, arife günü beni aradı.

Oktay Banlı (sağ başta) kartpostalları sattığı dönemde, tıp fakültesinden arkadaşlarıyla birlikte.

KARTPOSTALLARINI SATTIĞINIZ EMRAH’IM

‘Oktay Banlı ile mi görüşüyorum’ dedi. Tanımadığım numara olduğu için, ‘Buyrun benim, siz kimsiniz’ dedim. ‘Bir zamanlar kartpostlarını sattığınız Emrah’ım’ dedi. Çok şaşırdım. Yarım saate yakın konuştuk. Çok teşekkür etti ve ‘Hakkımız helal olsun, çok duygulandım. Anneme de çocuklarıma, eşime de anlattım. Beni o yıllara götürdünüz. Böyle bir konuyu gündeme getirmeniz, unutmamanız beni çok duygulandırdı. Ankara’ya gelince mutlaka sizi arayacağım veya İstanbul’a gelirseniz mutlaka beni arayın. Beni mutlu ettiniz sağolun, varolun’ dedi. Benim için de çok güzel bir doğumgünü ve bayram hediyesi oldu. Emrah’a beni aradığı için çok teşekkür ederim. Gençliğimize beni geri döndürdü. Bu ülkenin çok tanınmış bir sanatçısı olarak bu güzel duygulara eşlik ettim.”

'AYAKKABICIDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM'

Biz dört kardeştik, babam öğretmendi. Pek çok üniversiteli öğrenci harçlığını çıkarmak için çalışırdı. Bu şekilde hayata tutunmaya çalışırdık. Sonraki dönemlerde de üniversite bitene kadar, bir ayakkabıcıda çalışmaya devam ettim. Bayramlarda ve yılbaşında da tebrik kartları sattım. Ama binlerce Emrah kartpostalı ve posteri sattığım o yılı hiç unutmadım. Emrah’ın annesi ile tek başına verdiği hayat mücadelesi de gerçekten çok saygıya değer. Bana ‘Bir buçuk yaşında babasının vefat ettiğini, Diyarbakır’dan İstanbul’a uzanan büyük bir hayat mücadelesi verdiğini’ de anlattı. Beni tanıyanlar ve benimle çalışanlar bu hikâyeyi bilirlerdi. Emrah ile ilgili anılarımı ve sevgimi asistanlarıma hep anlatırdım. Twitter vesilesi ile de binlerce kişi öğrenmiş oldu. Emrah, beni arayarak bu güzel hikâyeyi tamamlamama vesile oldu. Beni o yıllara götürdü. Umarım en kısa süre içerisinde görüşürüz. Sohbet etme şansı buluruz.