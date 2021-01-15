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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Kartepe’de kar yağışı etkili oldu

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Kartepe’de kar yağışı etkili oldu
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KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 30 santimi aşarken, yolları açık tutmak için ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Kartepe ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 30 santimi aştı. Belediye ekipleri, karla kaplanan yolları ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Oteller bölgesine giden yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle oteller bölgesine çıkacak araç sürücülerine araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

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