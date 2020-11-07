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Gündem
Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kartepe'de büyüleyici sonbahar

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Kartepe'de büyüleyici sonbahar
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KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Kartepede büyüleyici sonbahar
Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran Kartepe, sonbaharın gelmesiyle birlikte görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, kestane, meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu kayak merkezinin bulunduğu Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, doyumsuz manzarayla karşılaşıyor. Kartepe’deki yürüyüş güzergahları da ziyaretçilerine renkli doğa yolculuğu sunuyor.  

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