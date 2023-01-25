Kartepe beyaza büründü: Uzun zamandır bekliyorduk

Haberin Devamı

İzmit’te aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinin bulunduğu alanlarda kar kalınlığı, 5 santime ulaştı. Maşukiye ile oteller bölgesi arasındaki 18 kilometrelik yolda ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çocuklarıyla birlikte Kartepe’ye gelenler de kar yağışına sevindiklerini söyledi.