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AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 08:12 | Son Güncelleme:

Kartal'daki yangın kontrol altına alındı

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Kartal'daki yangın kontrol altına alındı
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İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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