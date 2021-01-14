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Gündem
Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı

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Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Kartal'daki tuz deposu havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde önlemler alındı. Yolların buzlanması durumunda olası kazaların önüne geçmek için belediye ekipleri yolları tuzluyor. Kartal'da yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürü Tuncay Gürcan, "İstanbul'umuzun kritik noktasında toplamda yetmiş bir adet tuz ikmal noktamız bulunuyor. AKOM'dan verilecek olan alarm durumuna göre yol bakım ve altyapı koordinasyon daire başkanlığımıza bağlı araçlarımız tuz yüklemesi yapıp kritik noktalarda hazır olarak bekliyorlar. Bunun dışında 300 noktada tuz kutusu ve tuz çuvalları mevcut. Ekiplerimiz şu anda alarm durumunda ve kritik noktalarda hazır olarak beklemektedir." dedi.

 

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