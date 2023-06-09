Kartal'da tepki çeken görüntü: Otomobilin ezdiği köpek öldü

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Olay, 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08:00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi. Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden geçtiği, köpeğin çırpınmalarına aldırmadan otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipler Nihat D'yi gözaltına aldı.