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Kartal'da sürücü gişelerin beton bariyerlerine çarptı

#İstanbul#Trafik#Kaza

Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın gören başka bir sürücü "Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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