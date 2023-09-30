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Kartal'da sır ölüm! Genç avukat 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Avukat#Kartal#Plaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 11:47

Kartal'da stajyer avukatlık yapan Kübra Nur Avcı, oturduğu plazanın 11. katından atlayarak hayatını kaybetti. Genç avukatın dairesinde yapılan incelemelerde 'bu bir intihardır' yazılı not bulunduğu öğrenildi.  

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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, bir hukuk bürosunda stajyer avukat olarak çalışan Kübra Nur Avcı,  plazanın 11. katından aşağı atladı. Aşağı düşen Avcı plazanın 3. Katındaki balkona çarparak yere düştü. Sesleri duyan plaza çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin Avcı'nın oturduğu dairedeki incelemelerin de bir not bulduğu notta da 'bu bir intihardır' yazdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Stajyer avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze ,aile tarafından alındı. 

Görgü tanığı Arzu Özkoç, "Polis memuru gelip otoparkın çıkışını sordu. Polislerin fazla olduğunu görünce yan tarafa gittim bende. Bir intihar vakası olmuş. Gittiğimizde yerde yatan biri vardı. 11. kattan bir stajyer avukatın attığını öğrendik. Daha önce görmedim. Tanımıyorum" dedi.  

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#Avukat#Kartal#Plaza

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