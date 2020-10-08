Kartal'da sağanak yağmurda 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle trafikte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul Boğazı'nı aydınlattı. Kartal'da sağanak yağış nedeniyle 5 katlı bir binanın 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü.