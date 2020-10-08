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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 23:22 | Son Güncelleme:

Kartal'da sağanak yağmurda 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü

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Kartal'da sağanak yağmurda 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü
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İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Kartal'da yağmur nedeniyle 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle trafikte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul Boğazı'nı aydınlattı. Kartal'da sağanak yağış nedeniyle 5 katlı bir binanın 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü.

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