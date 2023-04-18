Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kartal#Silahlı Saldırı
Kartalda park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 02:14

KARTAL'da gece saatlerinde park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 RPV 71 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi yaralandı, bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 yaralı ile tatlı dükkanında otururken yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Kartalda park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. Polislerin çalışmalarından sonra olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün de içinde bulunduğu otomobil, çekici yardımı ile kriminal inceleme için olay yerinden götürüldü. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışması sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kartal#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti