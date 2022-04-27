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Kartal’da kaza yapan otomobilde yangın

#Istanbul#Kartal#KAZA

Kartal’da trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada çarpan otomobilde yangın çıktı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Gidelim'in kullandığı 34 DKJ 250 plakalı otomobil trafik ışıklarına geldiğinde yavaşladı. O sırada arkadan gelen Serap Korkmaz'ın kullandığı 34 ENA 534 plakalı otomobil, öndeki araca çarptı.

Kartal’da kaza yapan otomobilde yangın

Korkmaz’ın kullandığı otomobilde kaza sonrası yangın çıktı. Motor kısmı yanan araca sürücüler ve çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kartal’da kaza yapan otomobilde yangın

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Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#Istanbul#Kartal#KAZA

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