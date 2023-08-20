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Kartal’da karavanda silahlı saldırı

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#İstanbul#Polis#Kartal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 11:20

İstanbul Kartal’da bir oto tamircide çalışan Ekrem Esen, eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, oto tamirciye girdiği esnada karavan içerisinde tamirat yapan şahsa 2 el ateş açtı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, oto tamircide çalışan Ekrem Esen isimli personel, karavan tamiratı yaptığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine araç ile gelen eli silahlı saldırgan, Esen’in karavan içerisinde tamirat yaptığı sırada araç içerisine girerek 2 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Esen, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.

Kartal’da karavanda silahlı saldırı

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Esen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Polis#Kartal

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