MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal'da ilginç anlar! Bir türlü inandıramadı
GeriGündem Kartal'da ilginç anlar! Bir türlü inandıramadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Kartal'da ilginç anlar! Bir türlü inandıramadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal'da ilginç anlar! Bir türlü inandıramadı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Trafik polis ekipleri otomobili kullandığını iddia eden kadına kaza ile ilgili sorular sordu. Sürücü olduğunu iddia eden kadını şoför mahalline oturtan polis ekipleri, otomobili kadının kullandığına inanmadı.

6
  • Kartalda kaza Polis bir türlü inandıramadı
  • Kartalda kaza Polis bir türlü inandıramadı
  • Kartalda kaza Polis bir türlü inandıramadı
  • Kartalda kaza Polis bir türlü inandıramadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay saat 00.45 sıralarında Kartal Uğurmumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki 33 B 4826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kartalda ilginç anlar Bir türlü inandıramadı

Yıkılan direğin üzerinden geçen otomobil şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polis ekipleri otomobili kullandığını iddia eden kadına kaza ile ilgili sorular sordu. Sürücü olduğunu iddia eden kadını şoför mahalline oturtan polis ekipleri, otomobili kadının kullandığına inanmadı.
Kartalda ilginç anlar Bir türlü inandıramadı

Olay yerine gelen kadının yakınları, polislerin kadına yönelttiği sorulara tepki göstererek "Kızı çapraz sorguya alıyorlar" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerine "Avukatım yolda geliyor" diyen sürücünün yakınlarını polis ekipleri, sakin olması konusunda uyarıda bulundu. Kazayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığda kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi