Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Kartal#İstanbul#Cinayet
Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 15:02

Kartal’da bir evde 30 yaşındaki Cansu Demirel ile 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cansız bedenleri bulundu. 30 yaşındaki Cansu Demirel, Kartal'da düzenlenen cenazede sevenlerinin gözyaşları arasında, tabutuna örtülen duvak ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

İstanbul Kartal'da dün sabah saatlerinde bir evde, 30 yaşındaki Cansu Demirel ile 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cansız bedenleri bulundu. İntihara kalkışan ve hastaneye başvuran olayın şüphelisi Mustafa Payan, kayıp olarak aranan genç kızları öldürdüğünü itiraf etti. Elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in cenaze namazı bugün Kartal Erenler Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı.

Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Baba Ali Demirel, anne Gülfer Demirel, Cansu Demirel'in ailesi, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, genç kızın iş arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Haberin Devamı

Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Baba Ali Demirel taziyeleri kabul ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

TABUTUNA BEYAZ DUVAK ÖRTÜLDÜ

Mustafa Payan tarafından canice öldürülen genç kızlardan Cansu Demirel’in tabutuna beyaz duvak örtüldü. Öte yandan Demirel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenişeyhli Mezarlığına defnedildi.

Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartal#İstanbul#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020