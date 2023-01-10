Kartal’da evde ölü bulunan Cansu Demirel, tabutuna örtülen duvakla son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Kartal'da dün sabah saatlerinde bir evde, 30 yaşındaki Cansu Demirel ile 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cansız bedenleri bulundu. İntihara kalkışan ve hastaneye başvuran olayın şüphelisi Mustafa Payan, kayıp olarak aranan genç kızları öldürdüğünü itiraf etti. Elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in cenaze namazı bugün Kartal Erenler Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı.

Cenazeye, Baba Ali Demirel, anne Gülfer Demirel, Cansu Demirel'in ailesi, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, genç kızın iş arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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Baba Ali Demirel taziyeleri kabul ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

TABUTUNA BEYAZ DUVAK ÖRTÜLDÜ

Mustafa Payan tarafından canice öldürülen genç kızlardan Cansu Demirel’in tabutuna beyaz duvak örtüldü. Öte yandan Demirel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenişeyhli Mezarlığına defnedildi.