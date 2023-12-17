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Kartal-70 operasyonunda 427 kilo uyuşturucu

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#Diyarbakır#Jandarma#Uyuşturucu
Kartal-70 operasyonunda 427 kilo uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70 operasyonu düzenlendi.

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Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 el bombası, 6 kaleşnikof şarjörü, 2 M16 şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 272 fişek, 1 dürbün, 427 kilogram esrar ele geçirildi. 

Öte yandan Mardin’in Midyat ilçesinde emniyet ekipleri alınan bir ihbar üzerine Seyitler Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kolilerdeki kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmelere gizlenmiş halde 160 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam ağırlığı 26 kilo 500 gram olan haplara el koyulurken, olayla ilgili yabancı uyruklu 1 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#Jandarma#Uyuşturucu

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