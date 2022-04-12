Kars'ta kuvvetli fırtına: Hastanenin dış cephe kaplaması yerinden söküldü

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Kars- Erzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı. Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.

Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.