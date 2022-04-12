Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kars'ta kuvvetli fırtına: Hastanenin dış cephe kaplaması yerinden söküldü

#Fırtına#Kars#Duvar
Karsta kuvvetli fırtına: Hastanenin dış cephe kaplaması yerinden söküldü

Kars'ta saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Harakani Devlet Hastanesi’nin dış duvarındaki sac kaplamanın bir bölümü yerinden söküldü. Polis, hastane çevresinde önlem aldı.

Haberin Devamı

Kars- Erzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı. Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.

Karsta kuvvetli fırtına: Hastanenin dış cephe kaplaması yerinden söküldü

Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırtına#Kars#Duvar

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme