Kars'ta kışa rağmen göç etmeyen iki leylek köyün maskotu oldu

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan kentte leylekler, her yıl olduğu gibi bu kış da sıcak yerlere göç etti. Merkeze bağlı Dikme köyünün iki leylek sakini ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı.

Yöre halkının özenle baktığı leylekler, köyün maskotu haline geldi.

Köylülerden Erdal Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarlı havalarda zarar gören yuvalara bakım yapıp hayvanlara ilgi gösterdiklerini belirterek, "Hava şartları iyi olduğundan leylekler bu yıl göç etmedi. Genelde Kars Çayı'nda besleniyorlar. Akşam oldu mu, köydeki yuvalarına dönüyorlar. Yaz, kış buradalar, köyün simgesi haline geldiler." diye konuştu.