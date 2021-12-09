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Kars'ta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı

#Kars#Kar Yağışı#Hava Durumu

Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışıyla 38 köy yolu ulaşıma kapandı, sabah saatlerindeki sis nedeniyle ise uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

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Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars merkeze bağlı 7, Akyaka ilçesinde 3, Arpaçay ilçesinde 8, Digor ilçesinde 11, Sarıkamış ilçesinde 3, Selim ilçesinde 3 ve Susuz ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.

Karsta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı

SİS ETKİLİ OLDU

Kars'ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi. Yoğun sis sebebiyle Ankara ve İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçak seferleri rötarlı gerçekleşti.

BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk sebebiyle kara yolunda buzlanma meydana geldi. Gürcistan'dan İran'a yük taşıyan TIR, Ardahan Çıldır-Kars Arpaçay kara yolunun Tepebaşı mevkiinde buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.

Karsta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı

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Kayan TIR'ların yolu kapatmasına tepki gösteren minibüs sürücüleri, gerekli tedbir alınmadan erkenden TIR sürücülerine izin verilmesi sebebiyle yolun kapandığını söyledi.

Karsta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı

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#Kars#Kar Yağışı#Hava Durumu

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