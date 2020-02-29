Kars’ta kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars’ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 3 derece olması beklenen Kars’ta aralıklı kar yağışı devam edecek.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısında da bulunarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.