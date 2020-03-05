Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada, , 7 adet keklik, 5 adet ip tuzağı, 13 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kaçak avcı haklarında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlemleri yapılmak üzere av koruma ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şüphelilere toplamda 12 bin 978 TL idari para cezası kesildi.