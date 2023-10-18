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Kars'ta iğrenç olay! Polis memuru, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

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#KARS#Çocuk İstismarı#Cinsel İstismar
Karsta iğrenç olay Polis memuru, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 17:22

Kars’ın Selim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı.

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Kars’ın Selim ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

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#KARS#Çocuk İstismarı#Cinsel İstismar

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