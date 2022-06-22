Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kars’ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı

#Kars#FETÖ#JASAT
Kars’ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı

Kars’ta FETO/PYD) suçundan hakkında 12 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Haberin Devamı

Kars İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, nitelikli aranan şahıslara yönelik yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda merkez ilçe sınırları içerisinde, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ (FETO/PYD) suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne, ardından Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#FETÖ#JASAT

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin