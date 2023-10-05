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Kars'ta doktora şiddet! Rapor vermediği öğrencinin ağabeyinin darbettiği doktor kalp krizi geçirdi

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#Kars#Selim#Doktora Şiddet
Karsta doktora şiddet Rapor vermediği öğrencinin ağabeyinin darbettiği doktor kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 11:28

Kars'ın Selim ilçesinde muayene sonrası uygun görmediği için rapor vermediği öğrenci B.C.'nin (15) ağabeyi Serkan C., tarafından darbedilen doktor Ercan Şentürk kalp krizi geçirdi. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorun tedavisi ise sürüyor.

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Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında, Kars'ın Selim ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi B.C., doktor Ercan Şentürk'e muayene oldu. Muayenesinin ve reçetesinin yazılmasının ardından B.C., doktor Şentürk'ten okul için rapor istedi. Doktor Şentürk'ün rapor vermeyeceğini söylemesi üzerine B.C., durumu ağabeyi Serkan C.'ye söyledi.

İki kardeş sağlık merkezine gelip, doktor Ercan Şentürk ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Serkan C., doktor Şentürk'ü darbetti. Şentürk, tartışmanın ardından saat 19.00 sıralarında fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Şentürk gittiği Selim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo oldu.

Şentürk, baypas yapılması için ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Şentürk'ün tedavisi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Kars#Selim#Doktora Şiddet

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