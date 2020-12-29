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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kars'ta çocukların kızak keyfi

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Kars'ta çocukların kızak keyfi
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DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Kars'ta, kar yağışının ardından çocuklar, mevsimin ilk kızak keyfini doyasıya çıkardı.

Karsta çocukların kızak keyfi
Doğu'da etkili olan kar yağışı, ısınma sorunu başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çocuklar ise çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Bahçelievler Mahallesi’nde kar yağışının ardından yüksek noktalara giden çocuklardan bazıları kızakları ile bazıları naylon ile kayarak doyasıya eğleniyor. Zaman zaman buzda dengelerini kaybedip düşen çocuklar hiçbir şey olmamış gibi kalkarak yeniden kaymaya devam ediyor. Kar ve soğuk havayı eğlenceye çeviren çocuklardan Murat Eratlar, "Kışın bizim tek eğlencemiz kızak. Tepelere çıkıp kızaklarımız veya altlarımıza koyduğumuz naylonla kayarak eğleniyoruz. Tabi hepimizin hayali bir kayak merkezinde kayaklarla bunu yapmak" diye konuştu.

 

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