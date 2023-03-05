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Kars’ta camilerin ses sistemlerini çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

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#Kars#Polis#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 08:42

Kars’ta camilerin ses sistemleri ve temizlik robotlarını çalan hırsız polisin düzenlendiği operasyon ile yakalandı.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17.02.2023 tarihleri arasında il merkezindeki Ulu, Hafızpaşa, Aliağa ve Alparslan camilerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı saha araştırması ve kamera çalışmalarında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 8'i hırsızlık toplamda 11 suç kaydı bulunan A. D.’nin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Polis, düzenlediği operasyon ile ikametgahında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.D. cezaevine gönderildi.

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#Kars#Polis#Hırsızlık

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