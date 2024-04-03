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Kars'ta 2 kişinin ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Külçe Altın#Ayakkabı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 09:26

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.

Karsta 2 kişinin ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Karsta 2 kişinin ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

Karsta 2 kişinin ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

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#Kars#Külçe Altın#Ayakkabı

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