Karşı şeride geçmeye çalışırken iki otomobilin altında kalıp hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kasım Gülek Caddesi’nde 20 Ocak akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Güven’e (39) önce Savaş C. idaresindeki 01 ADV 052 plakalı Ford marka otomobil çarpıp kaçtı.

Karşı şeride düştü, ayaklarından başka otomobil geçti

Çarpma sonucu karşı şeride düşen Güven’in ayaklarından bu sırada da yoldan geçen Tuğçe E. K. idaresindeki 01 AKN 34 plakalı Volvo marka geçti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KARŞI ŞERİDE DÜŞTÜĞÜNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Kaza sonrası otomobilden inen Tuğçe E.K., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Güven’in ilk çarpma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp Hasan Güven’e çarpıp kaçan Savaş C.’yi gözaltına aldı. Savaş C.’nin mühürde sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.