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Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

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Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?
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Erzurum ve Kars'ta bugün okullar tatil mi sorusu, sabah saatlerinde her iki ilde ikamet eden öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Hava muhalefeti ve yarattığı olumsuzluklar neticesinde Erzurum ve Kars'ta okullar tatil edildi mi sorusu gündemde yer almaya başladı. Peki, Kars'ta ve Erzurum'da okullar tatil mi oldu? İşte, valiliklerin yaptığı açıklamalar ve detaylı bilgiler

Erzurum'da ve Kars'ta okullar tatil mi sorusu, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin sabah saatlerinde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Erzurum ve Kars'ta okullar tatil mi edildi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da okullar geçtiğimiz haftalarda hava muhalefeti nedeniyle tatil edilmişti. Bugün valilikten tatil ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okullar geçtiğimiz haftalarda hava muhalefeti nedeniyle tatil edilmişti. Bugün valilikten tatil ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

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