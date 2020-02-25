Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Erzurum'da ve Kars'ta okullar tatil mi sorusu, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin sabah saatlerinde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Erzurum ve Kars'ta okullar tatil mi edildi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da okullar geçtiğimiz haftalarda hava muhalefeti nedeniyle tatil edilmişti. Bugün valilikten tatil ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okullar geçtiğimiz haftalarda hava muhalefeti nedeniyle tatil edilmişti. Bugün valilikten tatil ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.