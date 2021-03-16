MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKars, kar yağışıyla bembeyaz oldu
GeriGündem Kars, kar yağışıyla bembeyaz oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Kars, kar yağışıyla bembeyaz oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kars, kar yağışıyla bembeyaz oldu

KARS, gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Kars, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Mart ayının karlı geçtiği Kars'ta yağış, aralıklarla devam ediyor. Gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla kent, bembeyaz oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar yaklaştı. Sahiplendiği sokak köpeğini gezdiren Deniz Viranyalı, Kars'a karın yakıştığını söyledi. Kar yağışının kentin havasını da temizlediğini söyleyen Viranyalı, doğayı korumak gerektiğini vurguladı.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi