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ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Kars ile Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

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Kars ile Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Kars ile Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 13, Iğdır'da 17, Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ve Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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