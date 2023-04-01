Kars, beyaza büründü

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Kars’ta gece etkili olan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürürken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 25 santimetreyi geçti.

Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırtırken, kar ve tipi çok sayıda köy yolunu da ulaşıma kapattı.

Kars’a karın Nisan 1 şakası olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bugün 1 Nisan 2023 Nisan 1 şakası olsa gerek, Kars yine bembeyaz, beyaz gelinliğini giydi. Güne karla uyandık” dedi.

Kars’ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. 25 santim karın bulunduğu ilde hava sıcaklığı gece eksi 9, sabah saatlerinde ise eksi 4 derece olarak ölçüldü.