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Kars, beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Kar Yağışı#Nisan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 09:26

Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi.

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Kars’ta gece etkili olan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürürken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 25 santimetreyi geçti.

Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırtırken, kar ve tipi çok sayıda köy yolunu da ulaşıma kapattı.

Kars, beyaza büründü

Kars’a karın Nisan 1 şakası olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bugün 1 Nisan 2023 Nisan 1 şakası olsa gerek, Kars yine bembeyaz, beyaz gelinliğini giydi. Güne karla uyandık” dedi.

Kars’ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. 25 santim karın bulunduğu ilde hava sıcaklığı gece eksi 9, sabah saatlerinde ise eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Kars, beyaza büründü

Kars, beyaza büründü

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#Kars#Kar Yağışı#Nisan

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