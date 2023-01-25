Karne heyecanını buz pistinde yaşadılar

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Buz Adası olarak adlandırılan etkinlik alanının serbest seansları yarıyıl tatiline özel olarak yeniden düzenlendi. Tatili fırsat bilen öğrenciler için ekstra serbest seanslar eklendi. 17 gün sürecek tatil boyunca öğrenciler, buz pistinin keyfini doyasıya yaşayacak.

Dün gerçekleştirilen etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmaküzere çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Arısoy, “Bu zamana kadar 5 bin çocuğumuz bu karne şenliğinden yararlanmış. Zeytinburnu’ndaki çocuklarımız buradan ücretsiz yararlanıyor ama bütün İstanbul’u bekliyoruz. İstiyoruz ki bu karne tatilinde çocuklarımız, gençlerimiz, hoşça vakit geçirsinler, eğlensinler, dinlensinler ve yeni bir moralle yeniden okullarına başlasınlar” ifadelerini kullandı.

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‘BURADA KAYMAK ÇOK EĞLENCELİ’

5’inci sınıfa giden Mehmet Tuna Şahin, “Burada kaymak çok eğlenceli bir şey, önceden kaykay pistinde paten sürdüğüm için burada kaymak kolay oluyor” dedi.

Zeytinburnu Buz Adası, sömestr boyunca saat 10.00 ve 13.00 arasında her gün Zeytinburnu’nda ikamet eden öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.