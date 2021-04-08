Karlos’tan kaçamadı

Bursa Yıldırım’da önceki gün akşam saatlerinde evine doğru yürüyen F.D.’nin (39) arkasından gelen Mehmet Ali Ayan ve yanındaki kimliği belirsiz kişi, kadının ağzını kapatıp, sürükleyerek ormanlık alana götürdü. Şüpheliler, F.D.’ye cinsel saldırıda bulunmaya kalktı. Bu sırada F.D.’nin çığlıklarını duyan bölge esnafı, yardıma koştu. Esnafı gören şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Esnaftan bazıları F.D.’ye yardım ederken, diğerleri ise şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden Mehmet Ali Ayan bir işyerine girmeye çalıştı. Bu sırada esnafın baktığı ‘Karlos’ isimli sokak köpeği Ayan’ı bacağından ısırdı. Yere düşen Ayan, esnaf tarafından yakalandı. Linç etmek isteyen kalabalığın elinden polisin kurtardığı Mehmet Ali Ayan, gözaltına alındı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali Ayan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve bitkin olduğu görülen F.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

‘BACAĞINI ISIRINCA YAKALADIK’

F.D.’nin yardımına koşan esnaftan Veysi Solmaz, F.D.’yi gördüklerinde sağlık durumunun hiç iyi olmadığını dile getirerek, “Arkadaşım ilk gördüğünde ‘öldü’ dedi. Baktım biri kadının üzerine çullanmış. Hemen kovaladım zaten o da kaçtı. Köpeğimiz şüphelinin bacağından ısırdı biz de o sayede yakalayabildik zaten. Kafasını duvara vurmuş, yakalayınca da hemen etkisiz hale getirdik” dedi.

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