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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl) (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Karlıova'da kar esareti! 5 gündür çocuklar okula gidemiyor

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Karlıova'da kar esareti! 5 gündür çocuklar okula gidemiyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürüyor. İlçe genelinde 5 gündür kar nedeniyle eğitim verilemezken, belediye ekipleri günde 100 kamyon kar taşıyor.

Doğu ve Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki okullarda 5 gündür eğitim verilemiyor. Eğitim - öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlamasına rağmen okula gidemeyen Karlıovalı öğrenciler, geçen yıl da yoğun kar yağışı nedeniyle 34 gün okula gidememişti.

GÜNDE 100 KAMYONLA KAR TAŞINIYOR

İlçede kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. 20 köy yolu kardan kapanırken, Karlıova Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede günde 100 kamyon kar toplayıp, taşıyor.

Kardan temizledikleri yerlerin bir saat sonra tekrar karla kaplandığını anlatan Karlıova Belediyesi yetkilisi Metin Bingöl, "Belediye olarak biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. Günde 100 kamyon kar taşıyoruz. Biz karı temizledikten bir saat sonra yine kar yağıyor, çalışmalarımız da başa dönüyor Allah bize yardım etsin" dedi.

Karlıovada kar esareti 5 gündür çocuklar okula gidemiyor

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