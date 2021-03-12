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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl) (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Karlıova'da eğitime kar engelli

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Karlıova'da eğitime kar engelli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçe genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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