Karla ne demek? Karla isminin anlamı nedir?

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Ünlülerin bebeklerine verdikleri isimler özellikle anne-baba adayları tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda dikkat çeken isimlerden biri de Karla oldu. Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ve eşi Emir Medina, kızlarına Karla ismini verdi. Karla 'Özgür ve güçlü' anlamına geliyor.



Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

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