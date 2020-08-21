Kariye Cami nerede? Kariye Müzesi tarihi ile dikkat çekiyor

Kariye Cami, 1945 yılından 2019 yılına kadar müze sıfatını taşımaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine tahsis edilen cami, 2019 yılında Danıştay tarafından Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından yeniden cami sıfatına kavuştu. Peki, Kariye Cami nerede yer alıyor? İşte, Kariye hakkında detaylı bilgiler

KARİYE CAMİ NE ZAMAN MÜZE OLDU?

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

1400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ’Atik Ali Paşa Camii’ veya ’Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19’uncu Dairesi’nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

KARİYE MÜZESİ NEREDE?