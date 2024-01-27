Karısıyla trafikte tartışan kişiyi tetikçiye kurşunlattı

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Ürker’i akşam saatlerinde arayan bir kişi, “Sen kimsin, benim eşime küfrediyorsun” diyerek çıkıştı. Ürker yanına arkadaşı Cem Rüzgar’ı da alıp kendisini konuşmak için Bayrampaşa’ya çağıran Mert Can Uzun’la buluştu.

ÖNCE TEYİT ETTİ SONRA VURDURDU

Burada plakasız beyaz bir araçta kendisini bekleyen Uzun ve yanındaki 2 kişiyle konuşmaya başlayan Ürker, Uzun’un eşini görüntülü arayıp “Bu mu sana küfreden?” diye sormasının ardından dehşeti yaşadı. Eşinin tartıştığı kişinin Ürker olduğunu öğrenen Uzun’un yanındaki tetikçisi Kürşat Efe Özata, Ürker’e konuşma fırsatı vermeden bacaklarına defalarca ateş etti. Hastaneye kaldırılan Ürker’in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Çok sayıda suç kayıtları çıkan Mert Can Uzun, Kerim Baytur ve saldırgan Kürşat Efe Özata yakalandıktan sonra tutuklandı.